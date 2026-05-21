Festival du Nombril Nous ne nous désolidariserons pas Nombril du Monde Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson

Festival du Nombril Nous ne nous désolidariserons pas

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:45:00

fin : 2026-08-14 18:45:00

Date(s) :

2026-08-14

Dans ce tout nouveau spectacle, l’entreprise Pierres & Fils vous propose une prise en main artistique d’un espace, par la liberté des troubadours de l’instant qui la composent.

Comme dans une corbeille de bonbons, on ne sait pas sur quoi on va tomber.

Peut-être une sorte de cabaret fantasque.

Un laboratoire humain à la recherche de la cohabitation des plaisirs.

Une dissection musicale de l’espace du jour.

Une restitution collective d’un accomplissement personnel.

Un répertoire de compositions sucrées-salées telles une délicate poire au Bleu ou un présomptueux sandwich chocolat salami.

Ou tout simplement la promesse d’un allègre périple dans l’épicentre populo-sensoriel de notre multivers. .

Nombril du Monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com

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English : Festival du Nombril Nous ne nous désolidariserons pas

L’événement Festival du Nombril Nous ne nous désolidariserons pas Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine