Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon Pougne-Hérisson jeudi 13 août 2026.
Pougne-Hérisson
Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon
Pied du château Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 13:45:00
fin : 2026-08-13 14:45:00
Date(s) :
2026-08-13
Colette Migné
Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide.
Votre ornement, Messieurs, poussait timidement sur un arbre.
Quand à notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans la forêt interdite et épouvantait les hommes.
Contes pas farouches pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.
Public adulte mais fortement conseillé aux adolescents qui croient tout savoir. .
Pied du château Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 publics@nombril.com
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English : Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon
L’événement Festival du Nombril Petits arrangements sous édredon Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine
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