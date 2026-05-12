Festival du Palais Les Synodales La Nuit des Rois null cour du Palais synodal Sens
Festival du Palais Les Synodales La Nuit des Rois null cour du Palais synodal Sens samedi 6 juin 2026.
Sens
Festival du Palais Les Synodales La Nuit des Rois
null cour du Palais synodal Cour du Palais synodal Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Représentation La Nuit des Rois Shakespeare en ouverture du festival
Le festival s’ouvrira avec une incursion dans le grand théâtre classique, revisitée dans un esprit résolument contemporain. Inspirée de la célèbre comédie de William Shakespeare, La Nuit des Rois , proposée par la compagnie A2R, entraîne le public dans un tourbillon de quiproquos amoureux, de travestissements et de situations aussi drôles qu’imprévisibles.
Représentation gratuite d’environ 2h Placement et entrée libre. .
null cour du Palais synodal Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Festival du Palais Les Synodales La Nuit des Rois
L’événement Festival du Palais Les Synodales La Nuit des Rois Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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