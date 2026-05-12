Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet Sens
Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet Sens dimanche 14 juin 2026.
Sens
Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet
Cour du Palais synodal Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 20:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Représentation Les Épopées et Stéphane Fuguet L’Orfeo de Monteverdi
Côté musique, le festival s’ouvre avec une œuvre fondatrice L’Orfeo de Claudio Monteverdi, proposé par l’ensemble Les Épopées sous la direction de Stéphane Fuget. Dans le cadre majestueux de la cour du Palais synodal, cette fresque musicale invite à une plongée dans le mythe d’Orphée, entre lyrisme et tragédie.
Représentation payante d’environ 2h réservation en ligne obligatoire .
Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet
L’événement Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Balade méditative et atelier d’écriture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 20 mai 2026
- Moteur … on chante ! Théâtre Sens 22 mai 2026
- Come Bach Théâtre municipal Sens 23 mai 2026
- Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 23 mai 2026
- Concert de Penny Lies, Musée de Sens, Sens 23 mai 2026