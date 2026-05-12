Sens

Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet

Cour du Palais synodal Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 20:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Représentation Les Épopées et Stéphane Fuguet L’Orfeo de Monteverdi

Côté musique, le festival s’ouvre avec une œuvre fondatrice L’Orfeo de Claudio Monteverdi, proposé par l’ensemble Les Épopées sous la direction de Stéphane Fuget. Dans le cadre majestueux de la cour du Palais synodal, cette fresque musicale invite à une plongée dans le mythe d’Orphée, entre lyrisme et tragédie.

Représentation payante d’environ 2h réservation en ligne obligatoire .

Cour du Palais synodal Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet

L’événement Festival du Palais Les Synodales Les Épopées et Stéphane Fuguet Sens a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)