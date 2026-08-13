Festival du pastoralisme Maison de la Montagne Argelès-Gazost
samedi 26 septembre 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Festival du pastoralisme
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Le festival du pastoralisme explore la relation entre l’humain, l’animal et le vivant dans les territoires de montagne, à travers le prisme du pastoralisme.
Plus qu’un simple mode d’élevage, le pastoralisme est une culture, une écologie appliquée et une manière d’habiter la montagne.
Il relie des enjeux de climat, de biodiversité, de paysage, d’économie rurale et de transmission des savoirs.
Au programme des ateliers, des discussions, des rencontres, des dégustations, des repas campagnards, des tontes et des projections…
Plus d’infos sur la programmation prochainement !
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
The Pastoralism Festival explores the relationship between humans, animals, and living things in mountain regions, %E0 through the lens of pastoralism.
More than just a method of livestock raising, pastoralism is a culture, an applied ecology, and a way of living in the mountains.
It brings together issues related to climate, biodiversity, landscape, the rural economy, and the transmission of knowledge.
On the agenda: workshops, discussions, meetups, tastings, country-style meals, sheep shearing, and film screenings…
More details on the program coming soon!
L’événement Festival du pastoralisme Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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