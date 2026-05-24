Long

Festival du Patrimoine de Long

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

05, 06 et 07/06

80510 Long

L’Association de Préservation du Patrimoine et la commune de Long mettent en lumière le patrimoine ainsi que son histoire.

Début des festivités le vendredi 5 juin, dans la cour de l’ancienne école des filles, où la fanfare Viv’Long offrira son aubade.

À cette occasion, l’église Saint-Jean-Baptiste sera ouverte samedi et dimanche, de 14 h 30 à 16 h, pour des visites libres.

Au programme des animations

Audition des élèves du conservatoire (orgue), samedi 6 juin, de 16 h à 17 h (gratuit).

Soirée repas-concert folk et rock irlandais avec le groupe La Bonne Heure, à 19 h 30, salle Esmeralda, à Ailly-le-Haut-Clocher.

Concert de clôture, orgue et trompette, dimanche à 17 h, à l’église.

Informations patrimoine-long@outlook.fr

05, 06 et 07/06

80510 Long

L’Association de Préservation du Patrimoine et la commune de Long mettent en lumière le patrimoine ainsi que son histoire.

Début des festivités le vendredi 5 juin, dans la cour de l’ancienne école des filles, où la fanfare Viv’Long offrira son aubade.

À cette occasion, l’église Saint-Jean-Baptiste sera ouverte samedi et dimanche, de 14 h 30 à 16 h, pour des visites libres.

Au programme des animations

Audition des élèves du conservatoire (orgue), samedi 6 juin, de 16 h à 17 h (gratuit).

Soirée repas-concert folk et rock irlandais avec le groupe La Bonne Heure, à 19 h 30, salle Esmeralda, à Ailly-le-Haut-Clocher.

Concert de clôture, orgue et trompette, dimanche à 17 h, à l’église.

Informations patrimoine-long@outlook.fr .

Long 80510 Somme Hauts-de-France patrimoine-long@outlook.fr

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English :

05, 06 and 07/06

80510 Long

The Association de Préservation du Patrimoine and the commune of Long highlight the town’s heritage and history.

The festivities kick off on Friday June 5, in the courtyard of the old girls’ school, where the Viv’Long brass band will offer its aubade.

To mark the occasion, the Saint-Jean-Baptiste church will be open to the public on Saturday and Sunday, from 2.30 to 4 p.m., for unaccompanied tours.

On the program:

Audition by conservatory students (organ), Saturday June 6, 4 p.m. to 5 p.m. (free).

Irish folk and rock concert-dinner with the group La Bonne Heure, 7:30 p.m., salle Esmeralda, Ailly-le-Haut-Clocher.

Closing concert, organ and trumpet, Sunday at 5 p.m., at the church.

Information: patrimoine-long@outlook.fr

L’événement Festival du Patrimoine de Long Long a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre