Festival du Patrimoine Long

Festival du Patrimoine

3 Grand rue Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

L’Association de Préservation du Patrimoine et la Commune de Long mettent en lumière le patrimoine ainsi que son histoire.

Début des festivités vendredi 05 juin dans la cour de l’ancienne école des filles où la fanfare Viv’Long offrira son Aubade.

A cette occasion l’église Saint Jean Baptiste sera ouverte samedi et dimanche de 14 h 30 à 16 h pour des visites libres .

Au programme des animations audition des élèves du Conservatoire (orgue) samedi 06 juin de 16 h à 17 (gratuit), suivi par une soirée repas-concert folk et rock irlandais avec le groupe La Bonne Heure à 19 h 30 salle Esmeralda à Ailly le Haut Clocher.

Le concert de clôture orgue et trompette aura lieu dimanche à 17 h 00 à l’église.

Informations patrimoine-long@outlook.fr

L’Association de Préservation du Patrimoine et la Commune de Long mettent en lumière le patrimoine ainsi que son histoire.

Début des festivités vendredi 05 juin dans la cour de l’ancienne école des filles où la fanfare Viv’Long offrira son Aubade.

A cette occasion l’église Saint Jean Baptiste sera ouverte samedi et dimanche de 14 h 30 à 16 h pour des visites libres .

Au programme des animations audition des élèves du Conservatoire (orgue) samedi 06 juin de 16 h à 17 (gratuit), suivi par une soirée repas-concert folk et rock irlandais avec le groupe La Bonne Heure à 19 h 30 salle Esmeralda à Ailly le Haut Clocher.

Le concert de clôture orgue et trompette aura lieu dimanche à 17 h 00 à l’église.

Informations patrimoine-long@outlook.fr .

3 Grand rue Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 12 93 78 10 patrimoine-long@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association de Préservation du Patrimoine and the Commune de Long put the spotlight on Long’s heritage and history.

The festivities kick off on Friday June 05 in the courtyard of the former girls’ school, where the Viv’Long brass band will perform its Aubade.

For the occasion, the church of Saint Jean Baptiste will be open on Saturday and Sunday from 2.30 to 4 p.m. for free visits.

On the program: organ auditions by Conservatoire students on Saturday June 06 from 4 to 5 p.m. (free of charge), followed by an evening folk and Irish rock concert with the group La Bonne Heure at 7:30 p.m. in the Salle Esmeralda in Ailly le Haut Clocher.

The closing organ and trumpet concert takes place on Sunday at 5:00 pm in the church.

Information: patrimoine-long@outlook.fr

L’événement Festival du Patrimoine Long a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre