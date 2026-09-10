Festival du recyclage artistique- journée de la planète, Salle Lafayette, Guérigny
samedi 19 septembre 2026 · Salle Lafayette · Guérigny
Informations pratiques
Festival du recyclage artistique- journée de la planète 19 et 20 septembre Salle Lafayette Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En 2026 les artistes et les artisans du Festival du recyclage artistique vous donnent rendez-vous pour la 3ème édition (10e et 11e manifestations du Recyclage Artistique), aux Forges Royales de Guérigny
En 2026, nous vous proposons de participer et de vous mettre à « l’oeuvre » de différentes façons dans l’univers du recyclage, de l’artistique , par le créatif ou l’artisanat .
Nous transformons et réutilisons tout ! Bois, branches, chanvre, coton, lin, feuilles, métal, terre, tissu, papier etc…
Bienvenue dans le monde de l’hyper-créativité au service de la planète, de l’humain et de la nature
Salle Lafayette Allée Lafayette, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
En 2026 les artistes et les artisans du Festival du Recyclage Artistique vous donnent rendez-vous pour la 3ème édition (10e et 11e manifestations du Recyclage Artistique), aux Forges Royales de En …
©L’Arc-en-Gemmes
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