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AGENDA · Guérigny

Festival du recyclage artistique- journée de la planète, Salle Lafayette, Guérigny

samedi 19 septembre 2026 · Salle Lafayette · Guérigny

Festival du recyclage artistique- journée de la planète, Salle Lafayette, Guérigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Lafayette
Adresse
Allée Lafayette, 58130 Guérigny
Ville
58130 Guérigny
Département
Nièvre

Festival du recyclage artistique- journée de la planète 19 et 20 septembre Salle Lafayette Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026 les artistes et les artisans du Festival du recyclage artistique vous donnent rendez-vous pour la 3ème édition (10e et 11e manifestations du Recyclage Artistique), aux Forges Royales de Guérigny
En 2026, nous vous proposons de participer et de vous mettre à « l’oeuvre » de différentes façons dans l’univers du recyclage, de l’artistique , par le créatif ou l’artisanat .
Nous transformons et réutilisons tout ! Bois, branches, chanvre, coton, lin, feuilles, métal, terre, tissu, papier etc…
Bienvenue dans le monde de l’hyper-créativité au service de la planète, de l’humain et de la nature

Salle Lafayette Allée Lafayette, 58130 Guérigny Guérigny 58130 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
En 2026 les artistes et les artisans du Festival du Recyclage Artistique vous donnent rendez-vous pour la 3ème édition (10e et 11e manifestations du Recyclage Artistique), aux Forges Royales de En …

©L’Arc-en-Gemmes

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