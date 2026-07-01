Festival du tournage sur bois, Parc des Cordeliers, Anduze

Informations pratiques

Festival du tournage sur bois 14 – 16 août Parc des Cordeliers Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T10:00:00+02:00 – 2026-08-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:30:00+02:00

Pendant trois jours, le Parc des Cordeliers accueille des tourneurs et tourneuses d’art venus partager leur passion , leurs créations et leur savoir-faire.

Au programme : démonstrations en direct, exposition-vente de pièces uniques, rencontres avec les artistes, vente aux enchères, tombola, spectacles et concerts dans une ambiance conviviale et festive.

Cette année, le festival s’agrandit avec un marché nocturne dès le vendredi soir, pour profiter encore plus longtemps de la magie du bois et des copeaux.

Que vous soyez passionné·e, amateur·rice d’artisanat, curieux·se ou simplement de passage, venez découvrir un univers où la matière prend vie entre les mains des créateur·rice·s

Parc des Cordeliers Avenue Rollin, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Anduze célèbre le tournage d’art sur bois sur le thème de la toupie !