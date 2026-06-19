Festival du Yoga Parking au bout de la rue des jardins CAEN Caen dimanche 21 juin 2026.

Caen

Festival du Yoga

Parking au bout de la rue des jardins CAEN Avenue de Courseulles Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:15:00

fin : 2026-06-21 19:15:00

Date(s) :

2026-06-21

Après le succès de la 1ère édition, venez nombreux découvrir le Festival Yoga Caen dans le cadre de la Vallée des jardins avec 2 espaces de pratique et des ateliers très variés toute la journée!

Après le succès de la 1ère édition, venez nombreux découvrir le Festival Yoga Caen dans le cadre de la Vallée des jardins avec 2 espaces de pratique et des ateliers très variés toute la journée!

L’occasion de s’initier au Yoga, varier les styles de yoga, partager des beaux moments, s’étirer, respirer, prendre un temps pour soi, se dynamiser ou se relaxer, débutants ou adeptes du yoga tout le monde est le bienvenue.

Cette journée internationale (créée par l’ONU et le 1er ministre indien) fixe le 21 juinsolstice d’été comme l’occasion de mettre en lumière le Yoga.

Vous en entendez parler mais sans vraiment savoir en quoi ça consiste, l’ensemble des intervenants seront ravi(e)s de vous accueillir pour cette découverte. .

Parking au bout de la rue des jardins CAEN Avenue de Courseulles Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 63 99 11 36 lesptitsyogis@free.fr

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English : Festival du Yoga

Following the success of the first edition, we hope to see lots of you at the Caen Yoga Festival, held in the Vallée des Jardins, with two practice areas and a wide variety of workshops running all day long!

L’événement Festival du Yoga Caen a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Caen la Mer