Foire à tout Caen
Foire à tout Caen dimanche 21 juin 2026.
Foire à tout
Place Saint-Paul Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’association Village Saint Paul organise une Foire à Tout. Venez chiner quelques merveilles !
Emplacement et information au 09 83 84 97 63 ou le 02 31 73 77 13
Restauration possible sur place
L’association Village Saint Paul organise une Foire à Tout. Venez chiner quelques merveilles !
Emplacement et information au 09 83 84 97 63 ou le 02 31 73 77 13
Restauration possible sur place .
Place Saint-Paul Caen 14000 Calvados Normandie contact.villagesaintpaul@gmail.com
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English : Foire à tout
The Village Saint Paul association is organising an Everything Fair. Come and find a few wonders!
Location and information on 09 83 84 97 63 or 02 31 73 77 13
Catering available on site
L’événement Foire à tout Caen a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Caen la Mer