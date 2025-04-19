Foire à tout

Place Saint-Paul Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association Village Saint Paul organise une Foire à Tout. Venez chiner quelques merveilles !

Emplacement et information au 09 83 84 97 63 ou le 02 31 73 77 13

Restauration possible sur place

L’association Village Saint Paul organise une Foire à Tout. Venez chiner quelques merveilles !

Emplacement et information au 09 83 84 97 63 ou le 02 31 73 77 13

Restauration possible sur place .

Place Saint-Paul Caen 14000 Calvados Normandie contact.villagesaintpaul@gmail.com

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English : Foire à tout

The Village Saint Paul association is organising an Everything Fair. Come and find a few wonders!

Location and information on 09 83 84 97 63 or 02 31 73 77 13

Catering available on site

L’événement Foire à tout Caen a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Caen la Mer