FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

JEUDI 27 AOÛT

20H / LA CERISAIE d’Anton Tchekhov /

DARE-DARE THÉÂTRE (LE VIGAN 30)

Théâtre classique

Avec l’adaptation de La Cerisaie, le Dare-Dare Théâtre souhaite toucher un large

public, des enfants aux seniors car La Cerisaie a cette ampleur. Ça n’est pas seulement

le drame de la vente d’une maison. C’est l’histoire d’un monde qui change, d’une

page qui se tourne, d’une fin qui approche fatalement, que l’on voit arriver vers nous

et qui touche toutes les générations et tous les âges.

Mise en scène Guillaume Trapani

Interprètes Gabrielle Bapts, Nans Piasentin, Alan Massaly, Iris Verry, Adrien Parlant,

Sophie Daguin, Pauline Béguin, Léon Perret, Emmie Drouilly-Wenger, Jules JacobVilledieu, Tom Le Baron, Guillaume Trapani et Andrew White

Création lumière, son, vidéo et régie Arthur Quenton

Scénographie Emmie Drouilly-Wenger Costumes Guillaume Trapani et Emmie

Drouilly-Wenger

Coproduction Collectif Le Slip Amiens

Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée 1h55

JEUDI 27 AOÛT

20H / LA CERISAIE d’Anton Tchekhov /

DARE-DARE THÉÂTRE (LE VIGAN 30)

Théâtre classique

Avec l’adaptation de La Cerisaie, le Dare-Dare Théâtre souhaite toucher un large

public, des enfants aux seniors car La Cerisaie a cette ampleur. Ça n’est pas seulement

le drame de la vente d’une maison. C’est l’histoire d’un monde qui change, d’une

page qui se tourne, d’une fin qui approche fatalement, que l’on voit arriver vers nous

et qui touche toutes les générations et tous les âges.

Mise en scène Guillaume Trapani

Interprètes Gabrielle Bapts, Nans Piasentin, Alan Massaly, Iris Verry, Adrien Parlant,

Sophie Daguin, Pauline Béguin, Léon Perret, Emmie Drouilly-Wenger, Jules JacobVilledieu, Tom Le Baron, Guillaume Trapani et Andrew White

Création lumière, son, vidéo et régie Arthur Quenton

Scénographie Emmie Drouilly-Wenger Costumes Guillaume Trapani et Emmie

Drouilly-Wenger

Coproduction Collectif Le Slip Amiens

Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée 1h55 .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

THURSDAY, AUGUST 27

8:00 PM / Anton Chekhov’s *The Cherry Orchard* /

DARE-DARE TH%C9%C2TRE (LE VIGAN 30)

Classical theater

With its adaptation of The Cherry Orchard, Dare-Dare Théâtre aims to reach a wide

audience, from children to seniors, because The Cherry Orchard has that breadth. It is not merely

the “drama” of selling a house. It is the story of a changing world, of a

new chapter beginning, of an inevitable end that we see approaching

and that touches all generations and all ages.

Directed by: Guillaume Trapani

Cast: Gabrielle Bapts, Nans Piasentin, Alan Massaly, Iris Verry, Adrien Parlant,

Sophie Daguin, Pauline Béguin, Léon Perret, Emmie Drouilly-Wenger, Jules Jacob-Villedieu, Tom Le Baron, Guillaume Trapani, and Andrew White

Lighting, Sound, Video, and Stage Management: Arthur Quenton

Set Design: Emmie Drouilly-Wenger Costumes: Guillaume Trapani and Emmie

Drouilly-Wenger

Co-production: Collectif Le Slip Amiens

Théâtre Jacques Tati

For all ages

Running time: 1 hour 55 minutes

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS