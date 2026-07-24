FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE Amiens
jeudi 27 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
JEUDI 27 AOÛT
20H / LA CERISAIE d’Anton Tchekhov /
DARE-DARE THÉÂTRE (LE VIGAN 30)
Théâtre classique
Avec l’adaptation de La Cerisaie, le Dare-Dare Théâtre souhaite toucher un large
public, des enfants aux seniors car La Cerisaie a cette ampleur. Ça n’est pas seulement
le drame de la vente d’une maison. C’est l’histoire d’un monde qui change, d’une
page qui se tourne, d’une fin qui approche fatalement, que l’on voit arriver vers nous
et qui touche toutes les générations et tous les âges.
Mise en scène Guillaume Trapani
Interprètes Gabrielle Bapts, Nans Piasentin, Alan Massaly, Iris Verry, Adrien Parlant,
Sophie Daguin, Pauline Béguin, Léon Perret, Emmie Drouilly-Wenger, Jules JacobVilledieu, Tom Le Baron, Guillaume Trapani et Andrew White
Création lumière, son, vidéo et régie Arthur Quenton
Scénographie Emmie Drouilly-Wenger Costumes Guillaume Trapani et Emmie
Drouilly-Wenger
Coproduction Collectif Le Slip Amiens
Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée 1h55
JEUDI 27 AOÛT
20H / LA CERISAIE d’Anton Tchekhov /
DARE-DARE THÉÂTRE (LE VIGAN 30)
Théâtre classique
Avec l’adaptation de La Cerisaie, le Dare-Dare Théâtre souhaite toucher un large
public, des enfants aux seniors car La Cerisaie a cette ampleur. Ça n’est pas seulement
le drame de la vente d’une maison. C’est l’histoire d’un monde qui change, d’une
page qui se tourne, d’une fin qui approche fatalement, que l’on voit arriver vers nous
et qui touche toutes les générations et tous les âges.
Mise en scène Guillaume Trapani
Interprètes Gabrielle Bapts, Nans Piasentin, Alan Massaly, Iris Verry, Adrien Parlant,
Sophie Daguin, Pauline Béguin, Léon Perret, Emmie Drouilly-Wenger, Jules JacobVilledieu, Tom Le Baron, Guillaume Trapani et Andrew White
Création lumière, son, vidéo et régie Arthur Quenton
Scénographie Emmie Drouilly-Wenger Costumes Guillaume Trapani et Emmie
Drouilly-Wenger
Coproduction Collectif Le Slip Amiens
Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée 1h55 .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
THURSDAY, AUGUST 27
8:00 PM / Anton Chekhov’s *The Cherry Orchard* /
DARE-DARE TH%C9%C2TRE (LE VIGAN 30)
Classical theater
With its adaptation of The Cherry Orchard, Dare-Dare Théâtre aims to reach a wide
audience, from children to seniors, because The Cherry Orchard has that breadth. It is not merely
the “drama” of selling a house. It is the story of a changing world, of a
new chapter beginning, of an inevitable end that we see approaching
and that touches all generations and all ages.
Directed by: Guillaume Trapani
Cast: Gabrielle Bapts, Nans Piasentin, Alan Massaly, Iris Verry, Adrien Parlant,
Sophie Daguin, Pauline Béguin, Léon Perret, Emmie Drouilly-Wenger, Jules Jacob-Villedieu, Tom Le Baron, Guillaume Trapani, and Andrew White
Lighting, Sound, Video, and Stage Management: Arthur Quenton
Set Design: Emmie Drouilly-Wenger Costumes: Guillaume Trapani and Emmie
Drouilly-Wenger
Co-production: Collectif Le Slip Amiens
Théâtre Jacques Tati
For all ages
Running time: 1 hour 55 minutes
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LA CERISAIE d’Anton Tchekhov / DARE-DARE THÉÂTRE Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
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