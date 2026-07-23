Festival En Voix ! | Au coeur de Fidelio Compiègne
samedi 21 novembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Festival En Voix ! | Au coeur de Fidelio
19 Square Jean Baptiste Clément Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 17:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Gabriel Pidoux, hautboïste et directeur musical de l’opéra Fidelio, accompagné d’élèves du Conservatoire de Compiègne nous fera vivre un moment musical privilégié autour de Beethoven et plus particulièrement Fidelio, son unique opéra.
Une belle occasion de faire découvrir la puissance expressive et la singularité de ce chef d’oeuvre, présenté par le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne les 14 et 15 janvier à 20h30.
Gabriel Pidoux, hautboïste et directeur musical de l’opéra Fidelio, accompagné d’élèves du Conservatoire de Compiègne nous fera vivre un moment musical privilégié autour de Beethoven et plus particulièrement Fidelio, son unique opéra.
Une belle occasion de faire découvrir la puissance expressive et la singularité de ce chef d’oeuvre, présenté par le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne les 14 et 15 janvier à 20h30. .
19 Square Jean Baptiste Clément Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com
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English :
Gabriel Pidoux, oboist and musical director of the opera *Fidelio*, accompanied by %students from the Conservatoire de Compiègne, will treat us to a special musical experience centered on Beethoven and, more specifically, Fidelio, his only opera.
This is a wonderful opportunity to discover the expressive power and uniqueness of this masterpiece, presented by the Théâtre Impérial at Opera de Compiègne on January 14 and 15 at 8:30 p.m.
L’événement Festival En Voix ! | Au coeur de Fidelio Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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