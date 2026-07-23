Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Ayonis Birthday Party !

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Dix années de résidence artistique au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. Dix ans de scène, de musique, d’émotions partagées et de public conquis. Le Trio Ayònis revient sur notre scène pour un concert-spectacle anniversaire exceptionnel, à la hauteur de cette décennie bien remplie. Que la fête commence !

Dix années de résidence artistique au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. Dix ans de scène, de musique, d’émotions partagées et de public conquis. Le Trio Ayònis revient sur notre scène pour un concert-spectacle anniversaire exceptionnel, à la hauteur de cette décennie bien remplie. Que la fête commence ! .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

Ten years as artist-in-residence at the Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. Ten years of performances, music, shared emotions, and captivated audiences. The Ay%F2nis Trio returns to our stage for an exceptional anniversary concert-performance, a fitting tribute to this eventful decade. Let the celebration begin!

L’événement Festival En Voix ! | Ayonis Birthday Party ! Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme