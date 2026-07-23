Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Bach en famille

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

MARC MAUILLON ENSEMBLE LES SURPRISES

Marc Mauillon et l’Ensemble Les Surprises nous offrent une immersion privilégiée dans l’univers de la famille Bach, là où la musique se transmet, se réinvente et se vit au quotidien.

MARC MAUILLON ENSEMBLE LES SURPRISES

Marc Mauillon et l’Ensemble Les Surprises nous offrent une immersion privilégiée dans l’univers de la famille Bach, là où la musique se transmet, se réinvente et se vit au quotidien. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

MARC MAUILLON AND THE ENSEMBLE LES SURPRISES

Marc Mauillon and the Ensemble Les Surprises offer us a unique immersion into the world of the Bach family, where music is passed down, reinvented, and lived out every day.

L’événement Festival En Voix ! | Bach en famille Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme