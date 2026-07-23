Festival En Voix ! | Bach en famille Compiègne
vendredi 13 novembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Festival En Voix ! | Bach en famille
3 Rue Othenin Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
MARC MAUILLON ENSEMBLE LES SURPRISES
Marc Mauillon et l’Ensemble Les Surprises nous offrent une immersion privilégiée dans l’univers de la famille Bach, là où la musique se transmet, se réinvente et se vit au quotidien.
MARC MAUILLON ENSEMBLE LES SURPRISES
Marc Mauillon et l’Ensemble Les Surprises nous offrent une immersion privilégiée dans l’univers de la famille Bach, là où la musique se transmet, se réinvente et se vit au quotidien. .
3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MARC MAUILLON AND THE ENSEMBLE LES SURPRISES
Marc Mauillon and the Ensemble Les Surprises offer us a unique immersion into the world of the Bach family, where music is passed down, reinvented, and lived out every day.
L’événement Festival En Voix ! | Bach en famille Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Compiègne (Oise)
- Nash Compiègne 3 septembre 2026
- Les Apollons dans Et si c’était vrai ! Compiègne 4 septembre 2026
- Tristan Lucas dans Français content Compiègne 10 septembre 2026
- Pas d’panique ! C’est la police… Compiègne 11 septembre 2026
- Garden-party des Avenues Compiègne 13 septembre 2026