Festival En Voix ! | Consolations Compiègne
vendredi 4 décembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Festival En Voix ! | Consolations
3 Rue Othenin Compiègne Oise
Tarif : 29 – 29 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
LA TEMPÊTE
BACH, MENDELSSOHN, BRAHMS…
En résidence au Théâtre Impérial, Simon-Pierre Bestion et La Tempête font entendre le pouvoir consolateur d’une grande tradition musicale allemande, de Bach à Brahms. 50 chanteurs et instrumentistes donnent voix à cette vision profondément apaisante, où la musique devient un refuge et une espérance.
LA TEMPÊTE
BACH, MENDELSSOHN, BRAHMS…
En résidence au Théâtre Impérial, Simon-Pierre Bestion et La Tempête font entendre le pouvoir consolateur d’une grande tradition musicale allemande, de Bach à Brahms. 50 chanteurs et instrumentistes donnent voix à cette vision profondément apaisante, où la musique devient un refuge et une espérance. .
3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com
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English :
LA TEMP%CATE
BACH, MENDELSSOHN, BRAHMS?
In residence at the Théâtre Impérial, Simon-Pierre Bestion and La Tempête showcase the comforting power of a great German musical tradition, from Bach to Brahms. Fifty singers and instrumentalists give voice to this deeply soothing vision, in which music becomes a refuge and a source of hope.
L’événement Festival En Voix ! | Consolations Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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