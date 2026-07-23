Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Consolations

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 29 – 29 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

LA TEMPÊTE

BACH, MENDELSSOHN, BRAHMS…

En résidence au Théâtre Impérial, Simon-Pierre Bestion et La Tempête font entendre le pouvoir consolateur d’une grande tradition musicale allemande, de Bach à Brahms. 50 chanteurs et instrumentistes donnent voix à cette vision profondément apaisante, où la musique devient un refuge et une espérance.

LA TEMPÊTE

BACH, MENDELSSOHN, BRAHMS…

En résidence au Théâtre Impérial, Simon-Pierre Bestion et La Tempête font entendre le pouvoir consolateur d’une grande tradition musicale allemande, de Bach à Brahms. 50 chanteurs et instrumentistes donnent voix à cette vision profondément apaisante, où la musique devient un refuge et une espérance. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LA TEMP%CATE

BACH, MENDELSSOHN, BRAHMS?

In residence at the Théâtre Impérial, Simon-Pierre Bestion and La Tempête showcase the comforting power of a great German musical tradition, from Bach to Brahms. Fifty singers and instrumentalists give voice to this deeply soothing vision, in which music becomes a refuge and a source of hope.

L’événement Festival En Voix ! | Consolations Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme