Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | La clémence de Titus

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

MOZART

Dans La Clémence de Titus, Mozart déploie un drame où la beauté de la musique éclaire les tumultes de l’âme humaine. Intense et lumineux, cet opéra interroge un pouvoir éclairé confronté à la fragilité des passions et à la possibilité du pardon. Et nous fait entendre des airs et des ensembles musicaux parmi les plus bouleversants du répertoire.

MOZART

Dans La Clémence de Titus, Mozart déploie un drame où la beauté de la musique éclaire les tumultes de l’âme humaine. Intense et lumineux, cet opéra interroge un pouvoir éclairé confronté à la fragilité des passions et à la possibilité du pardon. Et nous fait entendre des airs et des ensembles musicaux parmi les plus bouleversants du répertoire. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

MOZART

In *La Clemenza di Tito*, Mozart unfolds a drama in which the beauty of the music illuminates the turmoil of the human soul. Intense and luminous, this opera explores the contrast between enlightened power and the fragility of human passions, as well as the possibility of forgiveness. And it treats us to some of the most moving arias and ensemble pieces in the repertoire.

L’événement Festival En Voix ! | La clémence de Titus Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme