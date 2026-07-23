Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Magnificat

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

J. S. BACH ENSEMBLE LA SPORTELLE BREMER BAROCKORCHESTER

Le Magnificat en ré majeur de Johann-Sebastian Bach est l’une de ses plus grandes fresques vocales. Entre charme, éclat et intériorité, ce chef-d’œuvre donné au Théâtre Impérial promet un concert joyeux et lumineux à vivre pleinement !

Dans le cadre du Festival En Voix !, l’Ensemble la Sportelle et le Bremer Barockorchester s’unissent pour interpréter deux grandes œuvres de Bach, accessibles et profondément émouvantes.

J. S. BACH ENSEMBLE LA SPORTELLE BREMER BAROCKORCHESTER

Le Magnificat en ré majeur de Johann-Sebastian Bach est l’une de ses plus grandes fresques vocales. Entre charme, éclat et intériorité, ce chef-d’œuvre donné au Théâtre Impérial promet un concert joyeux et lumineux à vivre pleinement !

Dans le cadre du Festival En Voix !, l’Ensemble la Sportelle et le Bremer Barockorchester s’unissent pour interpréter deux grandes œuvres de Bach, accessibles et profondément émouvantes. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

J. S. BACH ? LA SPORTELLE ENSEMBLE ? BREMER BAROCKORCHESTER

Johann Sebastian Bach’s Magnificat in D major is one of his greatest vocal masterpieces. Combining charm, brilliance, and depth, this masterpiece, presented at the Théâtre Impérial, promises a joyful and luminous concert to be fully savored!

As part of the En Voix! Festival, the Ensemble la Sportelle and the Bremer Barockorchester join forces to perform two of Bach’s great works—accessible and deeply moving.

L’événement Festival En Voix ! | Magnificat Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme