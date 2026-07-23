Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Pinocchio

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 29 – 29 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-05

PHILIPPE BOESMANS JOËL POMMERAT

Vous connaissez Pinocchio, mais assister à l’opéra composé par Boesmans sur un livret de Pommerat, c’est vivre une expérience d’une intensité rare, à la fois pleinement accessible et éloignée du dessin animé enfantin que l’on connaît. Créée en ouverture du Festival En Voix !, cette nouvelle production déploie un univers poétique, troublant et profondément humain. Un spectacle captivant qui parle à tous.

PHILIPPE BOESMANS JOËL POMMERAT

Vous connaissez Pinocchio, mais assister à l’opéra composé par Boesmans sur un livret de Pommerat, c’est vivre une expérience d’une intensité rare, à la fois pleinement accessible et éloignée du dessin animé enfantin que l’on connaît. Créée en ouverture du Festival En Voix !, cette nouvelle production déploie un univers poétique, troublant et profondément humain. Un spectacle captivant qui parle à tous. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PHILIPPE BOESMANS ? JO%CBL POMMERAT

You know Pinocchio, but attending the opera composed by Boesmans with a libretto by Pommerat is an experience of rare intensity, one that is both fully accessible and a far cry from the childish cartoon we’re familiar with. Premiered as the opening performance of the En Voix! Festival, this new production unfolds a poetic, haunting, and deeply human world. A captivating show that speaks to everyone.

L’événement Festival En Voix ! | Pinocchio Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme