Festival En Voix ! | Pinok Compiègne

Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Pinok

6 Avenue Thiers Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

En lien avec l’opéra Pinocchio

Pinok revisite l’histoire de Pinocchio à travers un théâtre forain vivant et inventif. À partir d’une simple valise devenue castelet, comme une boîte à jouets surgie d’un autre temps, une soprano, un ténor et une comédienne font naître un univers foisonnant où jeu, objets malicieux, voix, musique live déploient les grandes aventures du pantin de bois.

Dans l’esprit des arts forains et du cirque qui jalonnent son parcours, Pinok joue avec l’illusion, le faux-semblant et le merveilleux, tout en tissant un pont poétique entre l’esthétique de l’opéra et les musiques populaires italiennes. Ludique et empreint d’humour, Pinok invite petits et grands à suivre le chemin d’un héros imparfait, en quête de vérité et de liberté.

Pour l’ouverture du Festival En Voix ! 2026, le Théâtre Impérial présentera Pinocchio composé par Philippe Boesmans sur un livret de Joël Pommerat, la nouvelle production de la co[opéra]tive, le jeudi 5 et vendredi 6 novembre au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne.

En lien avec l’opéra Pinocchio

Pinok revisite l’histoire de Pinocchio à travers un théâtre forain vivant et inventif. À partir d’une simple valise devenue castelet, comme une boîte à jouets surgie d’un autre temps, une soprano, un ténor et une comédienne font naître un univers foisonnant où jeu, objets malicieux, voix, musique live déploient les grandes aventures du pantin de bois.

Dans l’esprit des arts forains et du cirque qui jalonnent son parcours, Pinok joue avec l’illusion, le faux-semblant et le merveilleux, tout en tissant un pont poétique entre l’esthétique de l’opéra et les musiques populaires italiennes. Ludique et empreint d’humour, Pinok invite petits et grands à suivre le chemin d’un héros imparfait, en quête de vérité et de liberté.

Pour l’ouverture du Festival En Voix ! 2026, le Théâtre Impérial présentera Pinocchio composé par Philippe Boesmans sur un livret de Joël Pommerat, la nouvelle production de la co[opéra]tive, le jeudi 5 et vendredi 6 novembre au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. .

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

In connection with the opera *Pinocchio*

*Pinok* reimagines the story of Pinocchio through a lively and inventive traveling theater. Starting with a simple suitcase transformed into a puppet theater—like a toy box from another era—a soprano, a tenor, and an actress bring to life a vibrant world where acting, whimsical props, voices, and live music unfold the great adventures of the wooden puppet.

In the spirit of the fairground arts and the circus that have shaped its journey, Pinok plays with illusion, pretense, and the marvelous, while weaving a poetic bridge between the aesthetics of opera and Italian folk music. Playful and full of humor, Pinok invites young and old alike to follow the journey of an imperfect hero in search of truth and freedom.

For the opening of the En Voix! 2026 Festival, the Théâtre Impérial will present *Pinocchio*, composed by Philippe Boesmans with a libretto by Joël Pommerat—the new production by the co[op]ra], on Thursday, November 5, and Friday, November 6, at the Théâtre Impérial Opéra de Compiègne.

L’événement Festival En Voix ! | Pinok Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme