Informations pratiques

Compiègne

Festival En Voix ! | Un Noël anglais

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 32 – 32 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

ENSEMBLE AEDES ORCHESTRE DE PICARDIE

Laissez-vous porter par les trésors de la musique chorale anglaise, entre inspiration sacrée et tradition populaire, avec l’excellent Ensemble Aedes et l’Orchestre de Picardie pour la période de l’Avent.

ENSEMBLE AEDES ORCHESTRE DE PICARDIE

Laissez-vous porter par les trésors de la musique chorale anglaise, entre inspiration sacrée et tradition populaire, avec l’excellent Ensemble Aedes et l’Orchestre de Picardie pour la période de l’Avent. .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

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English :

ENSEMBLE AEDES ? ORCHESTRE DE PICARDIE

Let yourself be carried away by the treasures of English choral music—spanning sacred inspiration and folk tradition—with the outstanding Ensemble Aedes and the Orchestre de Picardie during the Advent season.

L’événement Festival En Voix ! | Un Noël anglais Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme