Festival En Voix ! | Un Noël anglais Compiègne
jeudi 17 décembre 2026 · Compiègne
Informations pratiques
Compiègne
Festival En Voix ! | Un Noël anglais
3 Rue Othenin Compiègne Oise
Tarif : 32 – 32 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
ENSEMBLE AEDES ORCHESTRE DE PICARDIE
Laissez-vous porter par les trésors de la musique chorale anglaise, entre inspiration sacrée et tradition populaire, avec l’excellent Ensemble Aedes et l’Orchestre de Picardie pour la période de l’Avent.
ENSEMBLE AEDES ORCHESTRE DE PICARDIE
Laissez-vous porter par les trésors de la musique chorale anglaise, entre inspiration sacrée et tradition populaire, avec l’excellent Ensemble Aedes et l’Orchestre de Picardie pour la période de l’Avent. .
3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com
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English :
ENSEMBLE AEDES ? ORCHESTRE DE PICARDIE
Let yourself be carried away by the treasures of English choral music—spanning sacred inspiration and folk tradition—with the outstanding Ensemble Aedes and the Orchestre de Picardie during the Advent season.
L’événement Festival En Voix ! | Un Noël anglais Compiègne a été mis à jour le 2026-07-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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