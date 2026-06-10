Organisé par les associations Arts Spontanés (France) et Ars Artis (Grèce), le festival présente sa 4e édition à Paris du 3 au 5 juillet 2026, avant de fêter sa 8e édition sur l’île de Rhodes, en Grèce (du 28 septembre au 10 octobre 2026).

Espace de partage culturel, l’édition parisienne propose une riche programmation de trois jours qui satisfera toutes les curiosités et sensibilités à travers des expériences artistiques diverses, immersives et conviviales.

Un événement interculturel et pluridisciplinaire, accessible à tous.

Au programme:

Une exposition de photographies pour découvrir la beauté et la monumentalité de l’île de Rhodes

pour découvrir la beauté et la monumentalité de l’île de Rhodes Une exposition de dessins captivants mettant en lumière les couleurs et les vibrations de l’île méditerranéenne

captivants mettant en lumière les couleurs et les vibrations de l’île méditerranéenne Un concert pour chœur, orgue et violon (créations)

pour chœur, orgue et violon (créations) Un concert pour chœur et violon (création contemporaine et musiques romantiques) avec une conférence introductive au concert sur le mythe d’Ulysse, en écho à une des œuvres interprétées

pour chœur et violon (création contemporaine et musiques romantiques) avec une conférence introductive au concert sur le mythe d’Ulysse, en écho à une des œuvres interprétées Une conférence pour partager une réflexion sur l’écologie et le rôle de l’art

pour partager une réflexion sur l’écologie et le rôle de l’art Une conférence introductive : «Odysseus : la rencontre entre mythe, parole et musique »

: «Odysseus : la rencontre entre mythe, parole et musique » La projection d’un court métrage (à la croisée de la création, du documentaire et de la bio-acoustique)

(à la croisée de la création, du documentaire et de la bio-acoustique) Un atelier culinaire , à table comme dans la Grèce antique

, à table comme dans la Grèce antique Un atelier vocal participatif , pour découvrir le plaisir du chant choral et partager un moment musical collectif

, pour découvrir le plaisir du chant choral et partager un moment musical collectif Une promenade musicale, polyphonie, répertoire estonien et nature

Les artistes et invités : Ensemble Dulci Jubilo, Chœur de Grenelle, Christopher Gibert, Alix Dumon-Debaecker, Thomas Ospital, Savvas Karantzias, Chrysanthos Antoniou, Spyros Syropoulos, Peggy Herbeau, Christophe Fillieule, Clément Thoby, Association Sorbonne Antique, Lucie Damianthe, Eloïse Borderie, Julia Le Gallo, Martin Balmand.

Le Festival European Polyphony soutient la création dans le cadre d’une coopération interculturelle et d’une programmation aux croisements des arts et des cultures, en collaboration avec l’Université de la Sorbonne et les Festivals du Parc Floral de Paris.

Programme détaillé:

Concert « Katharsis », rencontres autour de la Méditerranée ; Crédits : © Arts Spontanés

Vendredi 3 juillet à 20h30Église Saint-Eustache, 2 Imp. Saint-Eustache – 75001 Paris (entrée gratuite sur réservation).

Distribution: Ensemble Dulci Jubilo, Christopher Gibert (direction), Thomas Ospital (orgue), Chrysanthos Antoniou (violon)

Découvrez deux créations contemporaines : Katharsis du compositeur grec Savvas Karantzias et Hymnus du compositeur français Christopher Gibert, réunies dans un même élan artistique et spirituel. Porté par les voix du chœur de chambre Dulci Jubilo, accompagné d’un violon, de percussions et de l’orgue, ce programme propose une immersion sonore d’une grande intensité.

Katharsis (2023-2024), pour chœur mixte, percussions, violon solo et orgue, se déploie en neuf parties comme une vaste fresque méditative. Dédiée à Arvo Pärt et Veljo Tormis, l’œuvre tisse un dialogue profond entre les traditions grecques et estoniennes, explorant la résonance intérieure et la dimension universelle du langage musical. L’improvisation du violon solo et de l’orgue confère aux musiciens une liberté absolue (liant la création à l’imprévisible et à l’instabilité de l’âme humaine).

En regard, Hymnus (2026) s’inspire d’un manuscrit occitano-cathare du XIIIᵉ siècle, rare, mêlant textes du Nouveau Testament et rituel du « consolament ». Dans une écriture à la fois épurée et incarnée, Christopher Gibert poursuit une quête de lumière et de dépouillement, enrichie par les vers contemporains de Frank T’Hézan, créant un pont sensible entre mémoire ancienne et parole d’aujourd’hui.

Ainsi, ce concert tisse un lien entre Orient et Occident, entre héritage et création, offrant une expérience musicale unique, à la fois contemplative et profondément humaine.

Concert « Polyphonia », hommage à l’art choral ; Crédits : © Arts Spontanés

Prélude et concert:

Samedi 5 juillet à 15h00Crypte de l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes, 5 rue Saint-Ferdinand – 75017, Paris (entrée gratuite sur réservation).

PRÉLUDE:

Prélude au concert « Odysseus : la rencontre entre mythe, parole et musique »

En prélude au concert, Spyros Syropoulos, professeur de littérature grecque ancienne à l’Université de la mer Égée (Rhodes), proposera une brève analyse de l’épisode de la descente aux Enfers dans l’Odyssée. Cette introduction offrira au public des clés d’écoute, en replaçant une des œuvres au programme du concert qui suivra dans son contexte mythologique et en renforçant son impact artistique.

Le projet « Odysseus » est né de la collaboration entre Spýros Syropoulos et les deux co-directeurs du Festival European Polyphony, Savvas Karantzias et Chrysanthos Antoniou. Il s’inscrit dans une démarche artistique ambitieuse et pédagogique.

Le format complet de cette création revisitera huit épisodes de l’Odyssée à travers une articulation étroite entre narration et composition musicale originale. Inspiré de la tradition des rhapsodes, le projet met en lumière la portée universelle, polyphonique et interculturelle de l’épopée homérique.

« Odysseus » révèle la richesse polyphonique et la dimension multiculturelle de l’Odyssée, tout en interrogeant des enjeux contemporains tels que le handicap et l’accessibilité.

CONCERT:

Concert « Polyphonia », hommage à l’art choral

Distribution: Chœur de Grenelle, Alix Dumon-Debaecker (direction) Chrysanthos Antoniou (violon)

Adès

(2026), nouvelle création de Savvas Karantzias, s’inscrit dans la

lignée des grandes fresques chorales d’inspiration spirituelle tout en

affirmant une écriture résolument contemporaine. Inspirée du voyage

d’Ulysse et de sa descente aux Enfers, l’œuvre déploie une dramaturgie

intense, mêlant ferveur intérieure et recherche sonore. Elle se

distingue notamment par une séquence d’improvisation au violon solo,

évoquant les voix des âmes de l’Hadès et prolongeant la dimension

poétique et narrative de la partition.

En regard, la Messe en mi bémol majeur

(1878) de Josef Gabriel Rheinberger illustre toute la richesse de la

tradition chorale romantique. Par la clarté de son écriture et

l’équilibre des voix, cette œuvre allie sobriété et intensité

expressive, alternant recueillement et élans lumineux dans une profonde

spiritualité.

Le programme met également en lumière les Lieder

de Luise Adolpha Le Beau (1877-1879), compositrice encore méconnue.

Élève de Rheinberger, elle développe une écriture délicate et

expressive, au service des textes poétiques. Figure singulière de son

temps, elle s’impose par un lyrisme sensible et une grande exigence

artistique.

Ainsi, ce concert tisse un dialogue entre mythe et spiritualité, à travers la tradition et la création.

Samedi 4 juillet de 11h00 à 12h00 réservation)

Conçu à la croisée de la création artistique et de la recherche scientifique, il réunit le duo d’artistes Eloïse Le Gallo et Julia Borderie, le bio-acousticien Olivier Adam (spécialiste des sons de cétacés), le sédimentologue Christian Gorini, ainsi que le compositeur Martin Balmand. Ensemble, ils présentent un travail immersif articulant enregistrements sous-marins, paysages sonores, extraits documentaires et présentation de leurs recherches.

L’atelier interroge notre rapport sensoriel au vivant marin et terrestre, invitant à percevoir la Méditerranée non seulement comme un espace géographique, mais comme une polyphonie sensible où se rencontrent des discours scientifiques et des expressions artistiques, nous invitant ainsi à repenser nos modes de coexistence et notre place dans le monde.

Apprenez-préparez-goûtez avec les membres de l’association Sorbonne Antique ; Crédits : © Arts Spontanés

Samedi 4 juillet de 11h00 à 12h00 réservation)

Convivial et gourmand, cet atelier culinaire, proposé par l’Association Sorbonne Antique, invite les participants à partir à la découverte des saveurs de la Grèce antique. Inspiré du voyage d’Ulysse, il offrira un tour d’horizon des habitudes alimentaires du monde méditerranéen tout en préparant quelques mezze typiques de la cuisine grecque.

À l’issue de l’atelier, les participants seront invités à partager un repas avec les artistes et les organisateurs du festival.

Dimanche 5 juillet de 14h30 à 15h30 Parc Floral de Paris, route de la Pyramide – 75012, Paris / atelier vocal > Pavillon 7 (atelier gratuits sur réservation, entrée du Parc Floral payante).

Le Festival European Polyphony propose un atelier vocal participatif pour tous, adultes et enfants, pour découvrir la musique polyphonique. Guidés par des musiciens du festival et les chanteurs du Chœur de Grenelle, les participants seront amenés à explorer leur voix, leur créativité, l’écoute et la pratique collective du chant.

Cet atelier favorise la rencontre entre les artistes et le public, tout en sensibilisant à la pratique artistique, quels que soient l’âge ou l’expérience.

Dimanche 5 juillet à 17h30 Parc Floral de Paris, route de la Pyramide – 75012, Paris / promenade musicale > Scène Delta (promenade gratuite sans réservation, entrée du Parc Floral payante).

Promenade musicale

À la suite de l’atelier, à 17h30, le Chœur de Grenelle, sous la direction d’Alix Dumon-Debaecker, proposera une promenade musicale dans les allées du Parc Floral de Paris, avec un programme intitulé « L’âme musicale estonienne ». Le public sera invité à découvrir les œuvres a cappella de compositeurs estoniens tels qu’Arvo Pärt, Veljo Tormis et Cyrillus Kreek, dans une déambulation poétique et immersive, entre nature et voix.

Exposition de dessins : « À la poursuite de la lumière » ; Crédits : © Arts Spontanés