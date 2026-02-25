Festival européen de musique Renaissance 21e édition Amboise

Festival européen de musique Renaissance 21e édition

Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR

Début : Vendredi 2026-09-25 15:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Le festival s’empare du thème de l’eau dans la musique, en donnant à entendre des œuvres liées aux cités italiennes façonnées par cet élément. Les Arts Florissants interprètent Monteverdi et l’Ensemble Clément Janequin explore la vie au bord des canaux avec des comédies madrigalesques.

Les Arts Florissants, dirigés par Paul Agnew, font leur retour au Clos Lucé le 25 et le 26 septembre avec le Sixième Livre de Madrigaux de Claudio Monteverdi, composé en 1614 à Venise. Ce livre se compose en grande partie d’adieux, sur des poèmes de Pétrarque, l’un des auteurs les plus importants de la littérature médiévale ou de Gian Battista Marino, grande figure de la poésie baroque.

L’Ensemble Clément Janequin, dirigé par Dominique Visse, propose le 27 septembre un second programme fondé sur deux œuvres majeures de la fin du XVIeme siècle Barca di Venetia per Padova d’Adriano Banchieri, qui dépeint le trajet en barque de personnages de Venise à Padoue et L’Amfiparnaso d’Orazio Vecchi, comédie madrigalesque où se mêlent lamento amoureux, scènes de genre pittoresques et moments. 27.5 .

2 Rue du Clos Luce Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 73

English :

The festival takes up the theme of water in music, presenting works linked to the Italian cities shaped by this element. Les Arts Florissants perform Monteverdi, while the Ensemble Clément Janequin explores life on the canals with madrigal comedies.

