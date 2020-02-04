Festival faraway / Barber Shop Chronicles Comédie CDN de Reims Reims
jeudi 4 février 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Festival faraway / Barber Shop Chronicles
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-05 22:20:00
Date(s) :
2027-02-04 2027-02-05
Tout public
Barber Shop Chronicles
Texte Inua Ellams
Mise en scène Junior Mthombeni et Michael De Cock
· Belgique · Festival faraway 2027
Avec ses dialogues rythmés, percutants et pleins d’humour, Barber Shop Chronicles fait honneur aux cultures afrodescendantes dans un portrait ébouriffant d’un lieu de sociabilité où l’on danse, chante et ouvre son cœur.
Un jour de finale de la Champions League, six salons de barbier dans six villes différentes vibrent au tempo des échanges menés à bâtons rompus entre coiffeurs et clients venus se refaire une beauté, en profitant pour se confier. De Dakar à Bruxelles en passant par Abidjan, Yaoundé, Ouagadougou et Kinshasa, Inua Ellams décrit une galerie de personnages au quotidien parfois rocambolesque dans des pays d’Afrique francophone où se croisent wolof, bambara ou baoulé. Avec une musique live, Junior Mthombeni et Michael De Cock portent à la scène une vivante chronique où l’on débat sur le football, l’exil, les religions, la politique, l’éducation et les rapports femme-homme, portant haut la diversité des cultures africaines et des masculinités noires contemporaines.
Parole de l’auteur
Les arts, les artistes, en Afrique, c’est le peuple. Je ne voulais pas m’asseoir et inventer des choses alors que je n’avais pas besoin de le faire. Tout était déjà là, je pouvais sortir et trouver des histoires avec ces hommes, les retravailler légèrement, puis les leur restituer à travers une performance. Inua Ellams
Dates
Jeudi 04 février 20h
Vendredi 05 février 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 12 ans
Durée 2h20 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Festival faraway / Barber Shop Chronicles
L’événement Festival faraway / Barber Shop Chronicles Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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