Festival faraway / Chants de grève Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Festival faraway / Chants de grève

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 16:30:00

fin : 2027-01-30 17:30:00

Date(s) :

2027-01-30

Tout public

Chants de grève

Texte Jean d’Amérique

Mise en espace Yordan Goldwaser

Haïti / France · Festival faraway 2027 · Promotion 27

Chaque saison dans le cadre du festival faraway, vous êtes invités à découvrir et entendre une écriture contemporaine sous la forme d’une lecture ou d’une mise en espace. Des histoires d’ailleurs, des textes de théâtre aux dramaturgies inédites, des autrices et des auteurs attentifs aux sursauts du monde.

Pour cette nouvelle édition du festival, le Haïtien Jean d’Amérique est mis à l’honneur avec son Chants de grève. Dans ce texte, un groupe d’étudiants entame une grève de la faim, à la suite de l’assassinat d’un de leurs camarades par la police. Retranchés dans l’enceinte de leur fac, ils débattent et confrontent leurs idéaux révolutionnaires à la réalité. Cette pièce brosse le portrait d’une jeunesse écorchée et tiraillée entre histoires intimes et combat politique, incarnée par les élèves de la Classe de la Comédie.

Avec les élèves de la Classe de la Comédie / Promotion 27

Ilham Decotte

Kalina Jeleva

Clovis Jelly

Lucie Kronenberg

Valentin Lakina

Evan Mellah

Bérénice Renaux

Louisa Tingaud

Paulin Torrent

Date Samedi 30 janvier 16h30

Lieu Comédie (Studio), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée estimée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Festival faraway / Chants de grève

L’événement Festival faraway / Chants de grève Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne