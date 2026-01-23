Festival faraway / Chants de grève Comédie CDN de Reims Reims
samedi 30 janvier 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Festival faraway / Chants de grève
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 16:30:00
fin : 2027-01-30 17:30:00
Date(s) :
2027-01-30
Tout public
Chants de grève
Texte Jean d’Amérique
Mise en espace Yordan Goldwaser
Haïti / France · Festival faraway 2027 · Promotion 27
Chaque saison dans le cadre du festival faraway, vous êtes invités à découvrir et entendre une écriture contemporaine sous la forme d’une lecture ou d’une mise en espace. Des histoires d’ailleurs, des textes de théâtre aux dramaturgies inédites, des autrices et des auteurs attentifs aux sursauts du monde.
Pour cette nouvelle édition du festival, le Haïtien Jean d’Amérique est mis à l’honneur avec son Chants de grève. Dans ce texte, un groupe d’étudiants entame une grève de la faim, à la suite de l’assassinat d’un de leurs camarades par la police. Retranchés dans l’enceinte de leur fac, ils débattent et confrontent leurs idéaux révolutionnaires à la réalité. Cette pièce brosse le portrait d’une jeunesse écorchée et tiraillée entre histoires intimes et combat politique, incarnée par les élèves de la Classe de la Comédie.
Avec les élèves de la Classe de la Comédie / Promotion 27
Ilham Decotte
Kalina Jeleva
Clovis Jelly
Lucie Kronenberg
Valentin Lakina
Evan Mellah
Bérénice Renaux
Louisa Tingaud
Paulin Torrent
Date Samedi 30 janvier 16h30
Lieu Comédie (Studio), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 15 ans
Durée estimée 1h .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival faraway / Chants de grève
L’événement Festival faraway / Chants de grève Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- Poterie initiation au modelage Atelier Autour de la terre Reims 17 juillet 2026
- CONCERT PIQUE-NIQUE PARC DE CHAMPAGNE Reims 18 juillet 2026
- Concert Pique-Nique Bella Italia ! | Les Flâneries Musicales Parc de Champagne Reims 18 juillet 2026
- LE CELESTE, 19 JUILLET Céleste Reims 19 juillet 2026
- Musique et Textes Méditatifs Reims 15 août 2026