Festival faraway / Matrices Comédie CDN de Reims Reims
mardi 26 janvier 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Festival faraway / Matrices
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:00:00
fin : 2027-01-27 21:30:00
Date(s) :
2027-01-26 2027-01-27
Tout public
Matrices
Texte, mise en scène Daniely Francisque
· Martinique · Festival faraway 2027
Comment le ventre des femmes, aux Antilles, est-il marqué par l’Histoire et ses violences ? À partir d’un drame personnel, ce spectacle fait le récit d’une enquête onirique sur les douleurs léguées dans les corps.
Face à la mer, une Dame cherche à comprendre ce qui dérange sa matrice. Elle revient sur sa jeunesse et sur une récente blessure intime la perte de son enfant. À travers de multiples fragments à l’image d’un puzzle à reconstituer, l’autrice et metteuse en scène Daniely Francisque explore les spectres réveillés par cette plaie dans l’existence et questionne l’héritage transgénérationnel de la violence coloniale. Avec une mise en scène épurée, Matrices mêle créole et français pour raconter la mémoire ancestrale transmise par les matrices des femmes d’une même lignée, cherchant à interroger, sur un territoire hanté par l’histoire de l’esclavage, ce qu’il y a de politique dans l’enfantement, la maternité, et rêvant, pour le futur, d’une utopie refondatrice.
Parole de l’autrice et metteuse en scène
La pièce est rêvée comme un rituel de guérison. Nous déambulons dans les fragments de la vie d’une Dame, du songe à la révélation, en traversant ses nuits sorcières.
Daniely Francisque
Dates
Mardi 26 janvier 20h
Mercredi 27 janvier 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Déconseillé aux moins de 15 ans
Durée 1h30
Infos+ Spectacle en français et créole surtitré
Avertissement personnes sensibles Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs et spectatrices (violence sexuelle explicite). .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Festival faraway / Matrices
L’événement Festival faraway / Matrices Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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