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Festival faraway / Matrices Comédie CDN de Reims Reims

mardi 26 janvier 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
mardi 26 janvier 2027
Fin
mardi 26 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
6 6 26 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Festival faraway / Matrices

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:00:00
fin : 2027-01-27 21:30:00

Date(s) :
2027-01-26 2027-01-27

Tout public
Matrices
Texte, mise en scène Daniely Francisque

· Martinique · Festival faraway 2027

Comment le ventre des femmes, aux Antilles, est-il marqué par l’Histoire et ses violences ? À partir d’un drame personnel, ce spectacle fait le récit d’une enquête onirique sur les douleurs léguées dans les corps.

Face à la mer, une Dame cherche à comprendre ce qui dérange sa matrice. Elle revient sur sa jeunesse et sur une récente blessure intime la perte de son enfant. À travers de multiples fragments à l’image d’un puzzle à reconstituer, l’autrice et metteuse en scène Daniely Francisque explore les spectres réveillés par cette plaie dans l’existence et questionne l’héritage transgénérationnel de la violence coloniale. Avec une mise en scène épurée, Matrices mêle créole et français pour raconter la mémoire ancestrale transmise par les matrices des femmes d’une même lignée, cherchant à interroger, sur un territoire hanté par l’histoire de l’esclavage, ce qu’il y a de politique dans l’enfantement, la maternité, et rêvant, pour le futur, d’une utopie refondatrice.

Parole de l’autrice et metteuse en scène
La pièce est rêvée comme un rituel de guérison. Nous déambulons dans les fragments de la vie d’une Dame, du songe à la révélation, en traversant ses nuits sorcières.
Daniely Francisque

Dates
Mardi 26 janvier 20h
Mercredi 27 janvier 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Déconseillé aux moins de 15 ans
Durée 1h30
Infos+ Spectacle en français et créole surtitré

Avertissement personnes sensibles Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs et spectatrices (violence sexuelle explicite).   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Festival faraway / Matrices

L’événement Festival faraway / Matrices Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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