Informations pratiques

Reims

Festival Faraway / Moi, fardeau inhérent

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 19:00:00

fin : 2027-01-29 20:00:00

Date(s) :

2027-01-29 2027-01-30

Tout public

Moi, fardeau inhérent

Texte Guy Régis Jr

Mise en scène et jeu Daniely Francisque

· Martinique · Festival faraway 2027

Parce qu’elle ne peut plus supporter de garder le silence, une femme attend la vengeance et libère sa parole, parvenant enfin à mettre des mots sur ses déchirures et sur la violence du bourreau à qui elle s’adresse.

En pleine nuit, sous une pluie battante, une femme se décide à déposer son fardeau sous la fenêtre d’un homme. Seule en scène, Daniely Francisque s’empare d’un monologue radical, poétique et puissant écrit par Guy Régis Jr. Avec un jeu organique et qui laisse toute sa place à l’émotion, Moi, fardeau inhérent donne à entendre la voix d’une femme qui se redresse et vient confronter son agresseur. Débordante de colère, elle refuse de se taire et choisit de se révolter. Elle dit ses souffrances, ce qui l’agite, ce qui bout en elle depuis trop longtemps. La scène, dépouillée de tout décor, devient le lieu d’une guerre de l’intime où peuvent se décharger les secrets enfouis dans un corps marqué par les blessures héritées d’avant même la naissance.

Parole de la metteuse en scène et comédienne

[…] Le propos de la pièce touche un de mes principaux sujets de révolte la violence faite aux femmes et aux enfants. Pour la comédienne que je suis, jouer Moi, fardeau inhérent, comme premier seule-en-scène, est un véritable cadeau.

Daniely Francisque

Dates

Vendredi 29 janvier 19h

Samedi 30 janvier 18h

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Déconseillé aux moins de 15 ans

Durée 1h

Infos+

Avertissement personnes sensibles Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs (violence sexuelle explicite). .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Festival Faraway / Moi, fardeau inhérent

L’événement Festival Faraway / Moi, fardeau inhérent Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne