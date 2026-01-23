Festival faraway / Radio live Le jour d’après Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Festival faraway / Radio live Le jour d’après

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 19:00:00

fin : 2027-02-02 22:30:00

Date(s) :

2027-02-02

Tout public

Radio live Le jour d’après

Conception Aurélie Charon et le collectif Radio live

· Monde entier · Festival faraway 2027 · En partenariat avec Nova Villa ·

Le collectif Radio live poursuit son enquête pour mettre en valeur, sur scène, des histoires de vie de jeunes venus du monde entier qui portent des réflexions sur la résistance, la quête de liberté et la résilience.

Journalistique, documentaire et politique, Le jour d’après est le nouveau chapitre d’un projet initié il y a plus de dix ans et qui s’intéresse ici à la reconstruction des villes, à la réparation possible grâce à la justice, dans des zones du monde frappées de près ou de loin par la guerre, notamment l’Ukraine et le Moyen-Orient. Radio live cherche à saisir le monde d’aujourd’hui à travers les témoignages intimes de celles et ceux qui le vivent, des récits poignants racontés au moyen d’une enquête partagée sur scène et dans l’urgence du présent. Mêlant paroles, images filmées lors des voyages, musique et dessins, la forme toujours mouvante du spectacle fait de la scène un lieu de partage imaginé comme un carnet de bord collectif qui s’élabore en direct.

Date mardi 02 février 19h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 13 ans

Durée estimée 2h30 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Festival faraway / Radio live Le jour d’après

L’événement Festival faraway / Radio live Le jour d’après Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne