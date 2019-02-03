Festival faraway / Silence, ça tourne Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Festival faraway / Silence, ça tourne

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02 21:00:00

Date(s) :

2027-02-02 2027-02-03

Tout public

Silence, ça tourne

Texte Chrystèle Khodr

Mise en scène Nadim Deaibes et Chrystèle Khodr

France / Liban · Festival faraway 2027

Comment décrire l’innommable, et comment faire vivre les traces laissées par les témoins de l’Histoire ? Écrit à partir d’une histoire vraie, ce spectacle revient sur les horreurs d’un massacre encore impuni à ce jour.

Le 12 août 1976, le camp de réfugiés palestiniens de Tel Al Zaatar à Beyrouth est attaqué par les milices de la droite chrétienne après quarante jours de siège, faisant deux-mille morts. Dans la violence des bombes et des exactions, une jeune infirmière suédoise du nom d’Eva Ståhl perd son mari et leur enfant qu’elle portait dans son ventre. Comme un écho aux crimes de guerre actuels, Silence, ça tourne s’appuie sur des archives sonores et dénonce l’obscénité de la désinformation. Au son des cassettes audio et dans une mise en scène épurée signée avec Nadim Deaibes, Chrystèle Khodr déroule des bandes-magnétiques et donne à entendre les témoignages d’Eva Ståhl, d’Anders Hasselbohm, journaliste, et de Youssef el Iraqi, médecin, pris dans les fils de l’Histoire.

Parole de l’autrice, interprète, co-metteuse en scène

À partir de l’histoire vraie de Eva Ståhl, infirmière suédoise et survivante du massacre du camp palestinien de Tel Al Zaatar, Silence, ça tourne retrace les évènements tragiques du siège du camp en 1976. Le spectacle est une réflexion autour des traces laissées par les témoins des grands schismes de l’Histoire. Chrystèle Khodr

Dates

Mardi 02 février 20h

Mercredi 03 février 19h

Lieu Atelier de la Comédie, 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée 1h

Infos+ Spectacle en arabe surtitré en français .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Festival faraway / Silence, ça tourne

L’événement Festival faraway / Silence, ça tourne Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne