Festival Fi’jazz Antonio Lizana 5tet Figeac

Festival Fi’jazz Antonio Lizana 5tet

Espace Mitterrand, pl Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz ! Le jeune vocaliste, saxophoniste et auteur-compositeur s’aventure depuis ses débuts sur les terres du jazz-contemporain, du jazz-rock ou de la musique west coast mais reste profondément attaché à ses racines andalouses.

English :

For the fifth year running, the Figeac en Jazz festival takes you into the world of jazz! Since his debut, the young vocalist, saxophonist and songwriter has ventured into the realms of contemporary jazz, jazz-rock and West Coast music, but remains deeply attached to his Andalusian roots.

