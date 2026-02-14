Festival Fi’jazz Jam Session au Café Restaurant La Monnaie

café la Monnaie 5-7 Place Vival Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-15 22:30:00

fin : 2026-05-15

2026-05-15 2026-05-16

À partir de 22h30 !

Les Jam Sessions perpétuent la tradition des rencontres impromptues et improvisées si chères au monde du jazz.

Amis musiciens et passionnés de jazz, rejoignez-nous pour les jam sessions au café restaurant La Monnaie, apportez-vos instruments (*) et venez partager la scène!

Mélomanes et festivaliers, nous vous attendons nombreux pour toujours plus de jazz.

Place à l’improvisation, au partage, à la fête!

(*) batterie sur place

café la Monnaie 5-7 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 29 55

English :

Starting at 10:30pm!

The Jam Sessions continue the tradition of impromptu, improvised encounters so dear to the world of jazz.

Friends musicians and jazz enthusiasts, join us for the jam sessions at the café restaurant La Monnaie, bring your instruments (*) and come share the stage!

Music lovers and festival-goers alike, we look forward to seeing you there for even more jazz.

Make way for improvisation, sharing and celebration!

(*) drums on site

L’événement Festival Fi’jazz Jam Session au Café Restaurant La Monnaie Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac