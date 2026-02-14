Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band Figeac

Festival Fi'jazz Le Lil’Brass Band

Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band Figeac samedi 16 mai 2026.

Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band

marché, place carnot et rues alentours Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Jazz New orleans & créole songs

Le Lil’Brass Band vous emmène en voyage dans le Bayou des années 30

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Jazz New orleans & créole songs

Le Lil’Brass Band vous emmène en voyage dans le Bayou des années 30. Suite à plusieurs voyages à la Nouvelle-Orléans, ces trois musiciens font perdurer l’héritage des standards les plus célèbres aux moins connus.

Ils vous feront découvrir la rencontre entre le jazz New-Orleans, les chants créoles et indiens de la Louisiane.

  .

marché, place carnot et rues alentours Figeac 46100 Lot Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Figeac en Jazz festival, for the fifth year, takes you into the world of jazz!

Jazz New orleans & créole songs

The Lil?Brass Band takes you on a trip to the Bayou of the 30s

L’événement Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac