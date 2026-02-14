Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band Figeac
Festival Fi'jazz Le Lil'Brass Band Figeac samedi 16 mai 2026.
marché, place carnot et rues alentours Figeac
Gratuit
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16
2026-05-16
Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !
Jazz New orleans & créole songs
Le Lil’Brass Band vous emmène en voyage dans le Bayou des années 30
Le Lil’Brass Band vous emmène en voyage dans le Bayou des années 30. Suite à plusieurs voyages à la Nouvelle-Orléans, ces trois musiciens font perdurer l’héritage des standards les plus célèbres aux moins connus.
Ils vous feront découvrir la rencontre entre le jazz New-Orleans, les chants créoles et indiens de la Louisiane.
marché, place carnot et rues alentours Figeac 46100 Lot Occitanie
English :
The Figeac en Jazz festival, for the fifth year, takes you into the world of jazz!
Jazz New orleans & créole songs
The Lil?Brass Band takes you on a trip to the Bayou of the 30s
