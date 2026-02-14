Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band

marché, place carnot et rues alentours Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Jazz New orleans & créole songs

Le Lil’Brass Band vous emmène en voyage dans le Bayou des années 30

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Jazz New orleans & créole songs

Le Lil’Brass Band vous emmène en voyage dans le Bayou des années 30. Suite à plusieurs voyages à la Nouvelle-Orléans, ces trois musiciens font perdurer l’héritage des standards les plus célèbres aux moins connus.

Ils vous feront découvrir la rencontre entre le jazz New-Orleans, les chants créoles et indiens de la Louisiane.

.

marché, place carnot et rues alentours Figeac 46100 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Figeac en Jazz festival, for the fifth year, takes you into the world of jazz!

Jazz New orleans & créole songs

The Lil?Brass Band takes you on a trip to the Bayou of the 30s

L’événement Festival Fi’jazz Le Lil’Brass Band Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac