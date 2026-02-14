Festival Fi’jazz Leila Duclos

espace Mitterrand,Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Leila Duclos une étoile montante du jazz, entre héritage et audace

Artiste libre et passionnée, Leila Duclos incarne aujourd’hui le jazz moderne, portée par une voix unique et un tempérament enflammé

Leila Duclos une étoile montante du jazz, entre héritage et audace

Artiste libre et passionnée, Leila Duclos incarne aujourd’hui le jazz moderne, portée par une voix unique et un tempérament enflammé. Une trajectoire inspirante, entre héritage manouche et rayonnement mondial.

.

espace Mitterrand,Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Leila Duclos: a rising star of jazz, between heritage and audacity

A free and passionate artist, Leila Duclos embodies modern jazz today, carried by a unique voice and a fiery temperament

L’événement Festival Fi’jazz Leila Duclos Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac