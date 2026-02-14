Festival Fi’jazz Nooh Band Figeac

Festival Fi’jazz Nooh Band

espace Mitterrand,Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Fraîchement sortis d’école de jazz, ces cinq musiciens âgés entre 20 et 24 ans vous proposent de la funk, en passant par le jazz et le rock.

Nooh est un projet 100% toulousain avec de multiples facettes faisant référence à divers genre musicaux.

espace Mitterrand,Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

Fresh out of jazz school, these five musicians aged between 20 and 24 offer you funk, by way of jazz and rock.

Nooh is a 100% Toulouse-based project with multiple facets referring to various musical genres.

