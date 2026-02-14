Festival Fi’jazz The Memory Box Figeac

Festival Fi'jazz The Memory Box

Festival Fi’jazz The Memory Box Figeac dimanche 17 mai 2026.

Festival Fi’jazz The Memory Box

la halle, Place Carnot Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Créé en 2019, le quartet The Memory Box est né de l’envie de chanter à trois voix féminines à la Andrew sisters

Créé en 2019, le quartet The Memory Box est né de l’envie de chanter à trois voix féminines à la Andrew sisters. Lise, Nolwenn et Sabine réarrangent des tubes swing des années 40-60 essentiellement mais aiment également mélanger la close harmony au rock, aux musiques brésiliennes ou encore à la chanson française. Les trois chanteuses multi-instrumentistes et leur contrebassiste ont sorti leur premier album a drink of dream en 2020. Depuis le groupe rencontre son public dans toute la France. En quelques mots Rire, Swing et Amour seront au rendez-vous !

  .

la halle, Place Carnot Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Created in 2019, The Memory Box quartet was born of the desire to sing with three female voices à la Andrew sisters

L’événement Festival Fi’jazz The Memory Box Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac