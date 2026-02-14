Festival Fi’jazz The Memory Box Figeac
Festival Fi’jazz The Memory Box Figeac dimanche 17 mai 2026.
Festival Fi’jazz The Memory Box
la halle, Place Carnot Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Créé en 2019, le quartet The Memory Box est né de l’envie de chanter à trois voix féminines à la Andrew sisters
Créé en 2019, le quartet The Memory Box est né de l’envie de chanter à trois voix féminines à la Andrew sisters. Lise, Nolwenn et Sabine réarrangent des tubes swing des années 40-60 essentiellement mais aiment également mélanger la close harmony au rock, aux musiques brésiliennes ou encore à la chanson française. Les trois chanteuses multi-instrumentistes et leur contrebassiste ont sorti leur premier album a drink of dream en 2020. Depuis le groupe rencontre son public dans toute la France. En quelques mots Rire, Swing et Amour seront au rendez-vous !
.
la halle, Place Carnot Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Created in 2019, The Memory Box quartet was born of the desire to sing with three female voices à la Andrew sisters
L’événement Festival Fi’jazz The Memory Box Figeac a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac