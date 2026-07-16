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AGENDA · Bourganeuf

Festival Flan ! Atelier Breaking Bourganeuf

vendredi 7 août 2026 · Bourganeuf

Festival Flan ! Atelier Breaking Bourganeuf

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place du Mail
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Festival Flan ! Atelier Breaking

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Atelier Breaking animé par Madak.

À partir de 6 ans. Durée 1h.
Limité à 15 personnes, réservation obligatoire.   .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02 

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English : Festival Flan ! Atelier Breaking

L’événement Festival Flan ! Atelier Breaking Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest

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