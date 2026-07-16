Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Balade sonore

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Balade sonore de 2.5km suivi d’une dégustation de flan.

SONAR[T] invite le public à traverser Bourganeuf autrement, oreillers ouvertes et pas ralentis.

À partir de 6 ans . Durée 2h .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Balade sonore

L’événement Festival Flan ! Balade sonore Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest