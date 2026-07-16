Festival Flan ! C’est bien Bourganeuf
vendredi 7 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! C’est bien
Place du Mail Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 17:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Pour toutes celles et ceux qui ont déjà voulu être assez bien, très bien, mieux que bien.
Jeanne cherche à être reconnue, aimée, validée. Pour y parvenir, elle embellit un peu son histoire, arrange la vérité, gonfle les détails, jusqu’à ce qu’un clown intérieur vienne fissurer le récit.
À partir de 8 ans. Création en cours
Clown, roue Cyr et acro-danse . 30 min .
Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
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English : Festival Flan ! C’est bien
L’événement Festival Flan ! C’est bien Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest
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