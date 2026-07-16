Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! C’est bien

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 17:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Pour toutes celles et ceux qui ont déjà voulu être assez bien, très bien, mieux que bien.

Jeanne cherche à être reconnue, aimée, validée. Pour y parvenir, elle embellit un peu son histoire, arrange la vérité, gonfle les détails, jusqu’à ce qu’un clown intérieur vienne fissurer le récit.

À partir de 8 ans. Création en cours

Clown, roue Cyr et acro-danse . 30 min .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! C’est bien

L’événement Festival Flan ! C’est bien Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest