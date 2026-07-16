Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Concert de clôture

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pot de départ de la Géante 2

Une dernière apparition pour saluer et célébrer la créature avant qu’elle ne reprenne la route.

Concert de clôture Maloutt

Maloutt propose une chanson française chaleureuse, acoustique et généreuse, portée par des voix qui se répondent et des textes à hauteur de vie. Un concert de clôture pour écouter, trinquer, danser un peu peut-être, et refermer le festival dans une ambiance festive et lumineuse. .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Concert de clôture

L’événement Festival Flan ! Concert de clôture Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest