Festival Flan ! Corpo Materia Bourganeuf
vendredi 7 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! Corpo Materia
Place du Mail Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 18:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Un corps seul en scène, traversé par les souvenirs et les émotions qui n’ont pas trouvé les mots.
Corpo Materia est un solo chorégraphique où la danse contemporaine rencontre l’intensité du breaking. Madak y explore la mémoire émotionnelle du corps ce que les muscles gardent, ce que la peau raconte, ce que les gestes libèrent.
Tout public . 30 min
Danse contemporaine et breaking .
Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
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English : Festival Flan ! Corpo Materia
L’événement Festival Flan ! Corpo Materia Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest
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