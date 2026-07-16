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Festival Flan ! Goodbye Georges Bourganeuf

jeudi 6 août 2026 · Bourganeuf

Festival Flan ! Goodbye Georges Bourganeuf

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Mail
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Festival Flan ! Goodbye Georges

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:05:00

Date(s) :
2026-08-06

Un camion jaune en panne, quatre amies, une urne, et un adieu qu’il va bien falloir réussir.

Depuis la mort de Georges, ses amis cherchent l’endroit parfait pour lui rendre hommage. Ils et elles ont tout essayé, du grand champ au parking de supermarché, sans jamais trouver les bons mots ni le bon lieu. Quand le camion tombe en panne.. Un spectacle drôle, tendre et musical, pour parler de la mort sans plomber la fête.

Par la Cie l’Engrenage
Tout public . Danse et art de la parole . 45 min   .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02 

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English : Festival Flan ! Goodbye Georges

L’événement Festival Flan ! Goodbye Georges Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest

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