Festival Flan ! Goodbye Georges Bourganeuf
jeudi 6 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! Goodbye Georges
Place du Mail Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 20:05:00
Date(s) :
2026-08-06
Un camion jaune en panne, quatre amies, une urne, et un adieu qu’il va bien falloir réussir.
Depuis la mort de Georges, ses amis cherchent l’endroit parfait pour lui rendre hommage. Ils et elles ont tout essayé, du grand champ au parking de supermarché, sans jamais trouver les bons mots ni le bon lieu. Quand le camion tombe en panne.. Un spectacle drôle, tendre et musical, pour parler de la mort sans plomber la fête.
Par la Cie l’Engrenage
Tout public . Danse et art de la parole . 45 min .
Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
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English : Festival Flan ! Goodbye Georges
L’événement Festival Flan ! Goodbye Georges Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest
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