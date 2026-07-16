Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Grande soirée magie et scène ouverte

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

De la magie de table en table, une scène pour essayer, oser, et peut-être se révéler.

La soirée sera rythmée par les magiciens Marc Rigaud et MysterLucid, avec des tours absolument stupéfiants au plus près du public, mais aussi par une scène ouverte aux talents d’aujourd’hui et de demain !

Tout public. .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Grande soirée magie et scène ouverte

L’événement Festival Flan ! Grande soirée magie et scène ouverte Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest