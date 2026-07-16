Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse Bourganeuf
jeudi 6 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse
Place du Mail Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Et si l’on prenait enfin le temps de ne pas aller trop vite ?
Les Arts Dits partagent une étape de création joyeuse et dacalée autour de notre rapport au temps. Conte, jonglage, danse, musique et chaises longues composent un laboratoire à ciel ouvert, aussi sérieux que loufoque, où le public devient complice de l’expérience.
À partir de 8 ans. 15 à 30 min .
Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
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English : Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse
L’événement Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest
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