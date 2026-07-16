Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Et si l’on prenait enfin le temps de ne pas aller trop vite ?

Les Arts Dits partagent une étape de création joyeuse et dacalée autour de notre rapport au temps. Conte, jonglage, danse, musique et chaises longues composent un laboratoire à ciel ouvert, aussi sérieux que loufoque, où le public devient complice de l’expérience.

À partir de 8 ans. 15 à 30 min .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse

L’événement Festival Flan ! Laboratoire(s) de la paresse Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest