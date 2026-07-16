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Festival Flan ! Le meilleur Flan #2 Bourganeuf

jeudi 6 août 2026 · Bourganeuf

Festival Flan ! Le meilleur Flan #2 Bourganeuf

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place du Mail
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse
Tarif

Bourganeuf

Festival Flan ! Le meilleur Flan #2

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Le célèbre concours du meilleur Flan pâtissier revient avec tout le sérieux qu’exige une telle affaire dégustation, suspenses, cérémonie officielle et amour profond du dessert tremblotant.

SUR INSCRIPTION Lots à gagner !   .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 067967270 

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English : Festival Flan ! Le meilleur Flan #2

L’événement Festival Flan ! Le meilleur Flan #2 Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest

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