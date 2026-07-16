Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Neiges de mai

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:10:00

Date(s) :

2026-08-06

Un chalet, un Nouvel An, une apparition dans la nuit parfois, les fantômes viennent aider les vivants à se parler. Une étape de création sensible et fantastique, entre lecture, marionnette et chemins de retour.

Par le Collectifs Caramels Bonbons & Chocolats

À partir de 10 ans. Création en cours

Lecture vivante et marionnette . 1h10

Prévoir 30 min de marche pour aller aux Gorges du Verger. .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Neiges de mai

L’événement Festival Flan ! Neiges de mai Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest