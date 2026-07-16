Informations pratiques

Bourganeuf

Festival Flan ! Record

Place du Mail Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 19:40:00

Date(s) :

2026-08-05

Et si on nous confisquait la musique ?

Épopée d’un duo à la recherche de son histoire…

Dans un monde où la musique est interdite, un étrange duo se retrouve avec un piano sur les bras. La loi exige de s’en débarrasser, de le brûler, de le jeter au plus vite !

Mais l’instrument semble porter la trace de leurs souvenirs, et pourrait bien leur réveler quelques secrets…

Tout public . Première mondiale !

Théâtre et musique . 40 min .

Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02

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English : Festival Flan ! Record

L’événement Festival Flan ! Record Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest