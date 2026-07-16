Festival Flan ! Terres au féminin Bourganeuf
jeudi 6 août 2026 · Bourganeuf
Informations pratiques
Bourganeuf
Festival Flan ! Terres au féminin
Place du Mail Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 18:45:00
Date(s) :
2026-08-06
Des femmes, des terres, des gestes une chronique agricole dansée et engagée.
Né de rencontres avec des femmes liées au monde agricole martiniquais, Terres au féminin même danse, parole et musique pour faire entendre une pensée de la terre portée par celles qui cultivent, transmettent, résistent et inventent.
Tout public.
Danse et art de la parole . 45 min .
Place du Mail Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 67 27 02
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English : Festival Flan ! Terres au féminin
L’événement Festival Flan ! Terres au féminin Bourganeuf a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Creuse Sud Ouest
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