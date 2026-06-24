FESTIVAL FLOWER POWER Amiens
FESTIVAL FLOWER POWER Amiens mercredi 23 septembre 2026.
Amiens
FESTIVAL FLOWER POWER
2 place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 18:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-23
Visites, panorama cinéma, vernissages, débats…
Le Bruit des loups, Etienne Saglio, dès 7 ans , 23, 24/09
Vagabondages et conversations, Christian Ubl & Gilles Clément, 28,29/09
Trilogie terrestre, Bruno Latour & Frédéric Aït-Touati, 29/09
La Frabrique du Commun, Camille Louis & Collectif kom.post 30/09
Balatata, Magda Kachouche 30/09
Vernissage exposition Les augures mathématiques, 29/09
Vernissage exposition Dans les plis de l’horizon territoires et rites de passages, 29/09
En partenariat avec Amiens Métropole, la Maison du Théâtre d’Amiens, Art & Jardins Hauts-de-France, Le Fresnoy Studio national des arts contemporains
Visites, panorama cinéma, vernissages, débats…
Le Bruit des loups, Etienne Saglio, dès 7 ans , 23, 24/09
Vagabondages et conversations, Christian Ubl & Gilles Clément, 28,29/09
Trilogie terrestre, Bruno Latour & Frédéric Aït-Touati, 29/09
La Frabrique du Commun, Camille Louis & Collectif kom.post 30/09
Balatata, Magda Kachouche 30/09
Vernissage exposition Les augures mathématiques, 29/09
Vernissage exposition Dans les plis de l’horizon territoires et rites de passages, 29/09
En partenariat avec Amiens Métropole, la Maison du Théâtre d’Amiens, Art & Jardins Hauts-de-France, Le Fresnoy Studio national des arts contemporains .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
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English :
Tours, film screenings, exhibition openings, discussions…
Le Bruit des loups, Etienne Saglio, ages 7 and up, Sept. 23–24
Vagabondages et conversations, Christian Ubl & Gilles Clément, Sept. 28–29
Trilogie terrestre, Bruno Latour & Frédéric Aft-Touati, September 29
La Frabrique du Commun, Camille Louis & Collectif kom.post, September 30
Balatata, Magda Kachouche, September 30
Opening reception for the exhibition *Les augures mathématiques*, September 29
Opening reception for the exhibition *Dans les plis de l’horizon territoires et rites de passages*, September 29
In partnership with Amiens Métropole, the Maison du Théâtre d’Amiens, Art & Jardins Hauts-de-France, and Le Fresnoy National Studio for Contemporary Arts
L’événement FESTIVAL FLOWER POWER Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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