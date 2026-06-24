FESTIVAL FLOWER POWER Amiens

Amiens

FESTIVAL FLOWER POWER

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-23

Visites, panorama cinéma, vernissages, débats…

Le Bruit des loups, Etienne Saglio, dès 7 ans , 23, 24/09

Vagabondages et conversations, Christian Ubl & Gilles Clément, 28,29/09

Trilogie terrestre, Bruno Latour & Frédéric Aït-Touati, 29/09

La Frabrique du Commun, Camille Louis & Collectif kom.post 30/09

Balatata, Magda Kachouche 30/09

Vernissage exposition Les augures mathématiques, 29/09

Vernissage exposition Dans les plis de l’horizon territoires et rites de passages, 29/09

En partenariat avec Amiens Métropole, la Maison du Théâtre d’Amiens, Art & Jardins Hauts-de-France, Le Fresnoy Studio national des arts contemporains

Visites, panorama cinéma, vernissages, débats…

Le Bruit des loups, Etienne Saglio, dès 7 ans , 23, 24/09

Vagabondages et conversations, Christian Ubl & Gilles Clément, 28,29/09

Trilogie terrestre, Bruno Latour & Frédéric Aït-Touati, 29/09

La Frabrique du Commun, Camille Louis & Collectif kom.post 30/09

Balatata, Magda Kachouche 30/09

Vernissage exposition Les augures mathématiques, 29/09

Vernissage exposition Dans les plis de l’horizon territoires et rites de passages, 29/09

En partenariat avec Amiens Métropole, la Maison du Théâtre d’Amiens, Art & Jardins Hauts-de-France, Le Fresnoy Studio national des arts contemporains .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Tours, film screenings, exhibition openings, discussions…

Le Bruit des loups, Etienne Saglio, ages 7 and up, Sept. 23–24

Vagabondages et conversations, Christian Ubl & Gilles Clément, Sept. 28–29

Trilogie terrestre, Bruno Latour & Frédéric Aft-Touati, September 29

La Frabrique du Commun, Camille Louis & Collectif kom.post, September 30

Balatata, Magda Kachouche, September 30

Opening reception for the exhibition *Les augures mathématiques*, September 29

Opening reception for the exhibition *Dans les plis de l’horizon territoires et rites de passages*, September 29

In partnership with Amiens Métropole, the Maison du Théâtre d’Amiens, Art & Jardins Hauts-de-France, and Le Fresnoy National Studio for Contemporary Arts

L’événement FESTIVAL FLOWER POWER Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS