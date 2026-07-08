Festival Funnychella Jean Louis Le Saloon Valence
dimanche 27 septembre 2026 · Jean Louis Le Saloon · Valence
Informations pratiques
Valence
Festival Funnychella
Jean Louis Le Saloon Chemin des Marlhes Valence Drôme
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 23:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’agence Keep In Touch est fière de vous présenter Funnychella un festival immersif où l’élégance bohème-chic rencontre l’authenticité du Grand Ouest.
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Jean Louis Le Saloon Chemin des Marlhes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 17 92 24
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English :
The Keep In Touch agency is proud to present Funnychella: an immersive festival where boho-chic elegance meets the authenticity of the French West.
L’événement Festival Funnychella Valence a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme
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