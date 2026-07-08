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AGENDA · Valence

Festival Funnychella Jean Louis Le Saloon Valence

dimanche 27 septembre 2026 · Jean Louis Le Saloon · Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Jean Louis Le Saloon
Adresse
Chemin des Marlhes
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
24 24 24

Valence

Festival Funnychella

Jean Louis Le Saloon Chemin des Marlhes Valence Drôme

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 15:00:00
fin : 2026-09-27 23:00:00

Date(s) :
2026-09-27

L’agence Keep In Touch est fière de vous présenter Funnychella un festival immersif où l’élégance bohème-chic rencontre l’authenticité du Grand Ouest.
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Jean Louis Le Saloon Chemin des Marlhes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 17 92 24 

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English :

The Keep In Touch agency is proud to present Funnychella: an immersive festival where boho-chic elegance meets the authenticity of the French West.

L’événement Festival Funnychella Valence a été mis à jour le 2026-07-08 par Valence Romans Tourisme

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