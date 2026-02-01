Festival Garden Party Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
jeudi 9 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Festival Garden Party
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le festival entièrement gratuit pour les familles organisé par la Ville de Nevers, se réinstalle au musée de la Faïence et des Beaux-Arts, du jeudi 9 au samedi 11 juillet, à partir de 10h jusqu’en fin de soirée.
Les jardins du musée s’animent et ouvrent leurs portes pour trois journées exceptionnelles de festivités. Trois jours d’ateliers, contes, spectacles, jeux et autres animations pour petits et grands… et trois soirées festives avec food-truck qui promettent d’être inoubliables et d’éveiller l’imaginaire de chacun.
Seul(e), en famille ou entre amis, il sera interdit de s’ennuyer à Nevers cette semaine ! .
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr
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English : Festival Garden Party
L’événement Festival Garden Party Nevers a été mis à jour le 2026-06-22 par Nièvre Attractive
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